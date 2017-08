Mireille Darc : Mort de la grande actrice, une star française à coeur ouvert

Une grande actrice vient de nous quitter. Mireille Darc est morte dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2017, vers 2 heures du matin à son domicile parisien, à l'âge de 79 ans. La fin d'une existence riche en films légendaires, marquée par un engagement caritatif inébranlable, une amitié attachante avec Alain Delon et une histoire d'amour solide avec Pascal Desprez.

Victime de deux hémorragies cérébrales l'année dernière, Mireille Darc avait survécu et donnait même de ses nouvelles, positives, en mars dernier : "Je vais bien, j'avance", confiait-elle ainsi, amaigrie mais vaillante, à Paris Match. "Désormais elle va bien, très bien même", se réjouissait quelques semaines plus tard son bien-aimé, aujourd'hui endeuillé. Depuis, plus rien ; mauvais augure...

De débutante à sex symbol

De son vrai nom Mireille Aigroz, Mireille Darc a grandi à Toulouse, avec ses parents Marcel Aigroz (1901-1989) et Gabrielle Reynaudo (1902-1994). Quand la guerre s'annonce, ils l'envoient en Suisse avec ses deux frères aînés, auprès de leurs tantes paternelles. S'en suit une vie modeste, puis son entrée au conservatoire de Toulon, où elle décrochera en 1957 le prix d'excellence. De quoi la mener vers une carrière de comédienne qu'elle tente à Paris. Elle débutera au théâtre mais c'est le petit écran qui la révèle avec La Grande Bretèche de Claude Barma en 1960 et à Hauteclaire de Jean Prat en 1961, où elle incarne le rôle féminin principal. Georges Lautner la repère et fera d'elle la star qu'on connaît, avec notamment Les Barbouzes (1964). Viendront après Il était une fois un flic (1971) ou dans La Valise (1973), mais surtout avec Pierre Richard avec Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972) puis Le Retour du grand blond (1974) d'Yves Robert.