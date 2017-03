Mischa Barton : Victime de "vengeance pornographique", elle contre-attaque

Lisa Bloom lance ainsi l'offensive : "Il y a un nom pour cette conduite dégoûtante : la vengeance pornographique. La vengeance pornographique est une forme d'agression sexuelle, et c'est aussi un crime et une faute civile en Californie. Et nous ne le tolérerons pas. J'ai un message pour toute personne qui tente de contrôler ces photos ou ces vidéos de Mademoiselle Barton : nous vous retrouverons, et nous viendrons vous chercher. Nous vous poursuivrons en vertu de toutes les lois pénales et civiles. Vous procédez à vos risques et périls", a conclu l'avocate. Voilà qui devrait éventuellement calmer les ardeurs du maître-chanteur...