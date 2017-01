Miss Belgique : Accusée de racisme, elle se défend lamentablement...

Le conte de fées n'aura pas duré très longtemps ! Romanie Schotte, qui a succédé à la jolie Lenty Frans dans le rôle de Miss Belgique 2017 depuis son élection le 14 janvier, est au coeur d'une polémique. En effet, elle est accusée de racisme sur les réseaux sociaux...

Plusieurs internautes ont épluché le compte Instagram de la jeune femme de seulement 19 ans et sont tombés sur un selfie d'elle posté l'an dernier, sur lequel on pouvait voir le photobomb involontaire d'un homme de couleur. Dans les commentaires, un individu avait eu la très mauvaise idée d'écrire "That nigga" (Ce nègre, en français). La Miss, encore moins maligne, avait alors répondu I know (Je sais) en ajoutant une émoticône caca... Bien évidemment, elle s'est alors retrouvée sous le feu des critiques et nombreux sont ceux à demander sa destitution.

Face à la polémique, Romanie Schotte a fini par donner une interview au magazine La Capitale, du groupe Sud Presse. "Je ne suis pas raciste, je suis ouverte à toutes les cultures ! J'ai des amis de couleur. Mais les gens veulent me faire du mal. Quand cette photo a été mise sur mon compte Instagram l'an passé, personne n'a réagi. Mais maintenant que je suis élue, on l'interprète et on crée la polémique...", a-t-elle dit. Très mal à l'aise sur le sujet, la jeune femme a tenté de minimiser ses paroles et celles de l'individu qui avait posté le commentaire raciste. "C'est quelqu'un qui a mis ça parce qu'il trouvait que la personne derrière moi avait un visage chouette. Il m'a dit : 'regarde, c'est chouette", a-t-elle ajouté. Une explication bien faible qui n'a pas convaincu le magazine lui relatant les mots précis utilisés. "Il n'a peut-être pas compris ce que ça voulait dire. Je n'ai peut-être pas bien réagi. Mais moi aussi je trouvais la tête de ce monsieur chouette... C'était un smiley positif (...) En Flandre, ce n'est pas un caca, c'est un cornet de glace au chocolat. Cette polémique est ridicule", s'est-elle défendue.

Le site de SudInfo.be dévoile également que "le Centre de l'égalité des chances a en effet décidé de s'autosaisir et d'étudier le dossier" sur les accusations de racisme contre Romanie Schotte.