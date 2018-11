Miss France, des parents prêts à payer : Geneviève de Fontenay balance !

Pendant près de trente ans, Geneviève de Fontenay a présidé le comité Miss France. Invitée mardi 6 novembre 2018 sur la chaîne Non Stop People, elle est revenue sur ses années aux côtés de reines de beauté et en a profité pour faire une révélation surprenante. Durant sa présidence, Geneviève de Fontenay a été confrontée à certains parents prêts à payer pour que leur fille soit élue.

"Une maman est venue me voir. Je me souviens, c'était [celle de] Miss Aquitaine. Elle est venue me voir avec son carnet de chèques en me disant : 'C'est combien ?'", a alors raconté l'actuelle présidente d'honneur du Comité Miss Prestige National. Face à cette mère, Geneviève de Fontenay est restée scotchée et a demandé des explications. La réponse ne se fit pas attendre : "Pour que ma fille soit élue..." Très étonnée, la dame au chapeau n'a pas mâché ses mots : "J'ai dit : 'Vous plaisantez ? Je ne suis pas une marchande de Miss !' Elle venait persuadée qu'il fallait qu'elle paye pour que sa fille soit élue !"

Questionnée sur le montant que cette maman était prête à payer pour voir sa fille porter l'écharpe de Miss France, Geneviève de Fontenay n'a pu en dire plus. "Elle [la maman] n'a pas eu le temps de le dire !", a-t-elle ainsi indiqué.

Des propos qui résonnent avec ceux déjà tenus en 2015 par Isabelle Dupéré, couturière du comité, qui dénonçait auprès de Télé Star les parents prêts à soudoyer pour que leur fille aille loin. "Le pire ce sont les chantages exercés par des parents fortunés auprès de dirigeants du comité pour que leur fille arrive dans les douze finalistes", avait à l'époque déclaré celle qui est à l'origine des costumes de nos reines de beauté. Et d'assurer : "Il n'y a aucune magouille : Sylvie Tellier, actuelle présidente du comité Miss France, gère l'élection d'une main de maître."