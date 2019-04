Miss France : Mort de Morgane Rolland, 22 ans, percutée par un tracteur

Samedi 27 février, Sylvie Tellier a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram : la mort de Morgane Rolland, deuxième dauphine de Miss Loire et Miss Pays Stéphanois 2017. "Quand le destin vole la vie d'une jeune femme de 22 ans, nous ne pouvons qu'être bouleversés par ce drame. Bon voyage au pays des anges belle Morgane ! Des pensées émues pour ses parents, son fiancé, ses proches et pour le comité Miss Loire qui a eu la chance de partager des moments de bonheur avec Morgane", a écrit la patronne du comité.

Morgane Rolland est morte vendredi 26 avril 2019 dans des conditions plus que dramatiques. Comme le rapporte France Bleu, une cycliste de 22 ans - dont il a ensuite été révélé qu'il s'agissait de Morgane - a été renversée par un tracteur transportant des troncs d'arbres alors qu'elle roulait à vélo sur une départementale à Veauchette dans la Loire. Elle se trouvait au sein d'un groupe qui évoluait en file indienne lorsque le conducteur du tracteur a voulu dépasser la cycliste et son ami. C'est alors qu'une autre voiture est arrivée par la droite depuis un chemin de terre, contraignant le premier cycliste à se déporter. Celui-ci a pu éviter la voiture et le tracteur, contrairement à la Miss, qui n'a pas réussi à effectuer la même manoeuvre. Elle a été percutée et est passée sous une des roues du tracteur. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont constaté qu'elle était en arrêt cardiaque. Morgane Rolland est morte à son arrivée à l'hôpital Nord de Saint-Étienne.

Si France Bleu n'a pas mentionné le nom de la jeune femme décédée dans son article, le comité de Miss Loire a communiqué au Figaro l'identité de la personne décédée, indiquant qu'il s'agissait bien de Morgane Rolland.