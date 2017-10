Miss Monde en fauteuil roulant : La Biélorusse Alexandra Chichikova sacrée !

Samedi 7 octobre 2017, la première édition du concours Miss Monde en fauteuil roulant s'est tenue à Varsovie, en Pologne. Un événement glamour visant non seulement à "changer l'image des femmes en fauteuil roulant, pour qu'elles ne soient pas définies à travers cet instrument, mais aussi à installer le fait que, dans différentes parties du globe, le fauteuil roulant est encore un luxe".

Au cours de cette soirée organisée par la fondation polonaise JedynaTaka, 24 candidates venant de 19 pays différents (Italie, France, Brésil, Moldavie, Guatemala, Afrique du Sud...) ont donc tenté de s'emparer de ce nouveau titre en enchaînant les défilés glamour en fauteuil roulant. Au final, c'est Alexandra Chichikova, Miss Biélorussie, qui s'est imposée devant Miss Afrique du Sud (Lebohang Monyatsi) et Miss Pologne (Adrianna Zawadzinska), respectivement première et deuxième dauphines.

Cette jeune femme de 23 ans, étudiante en psychologie et en pédagogie sociale, a réussi à convaincre le jury grâce à sa très jolie plastique mise en avant lors des trois défilés du concours : le défilé en costume national, le défilé en tenue de cocktail et le dernier en tenue de soirée. Mais ce n'est pas tout, le charisme de la jeune femme a aussi fait sensation ! "Ce n'est pas le physique qui compte le plus. Certes, le beau visage prime, mais on se penche énormément sur la personnalité des filles, leurs activités quotidiennes, leur engagement, leur vie sociale, leurs projets", a commenté la présidente du jury, Kataryna Wojtaszek-Ginalska.

Notons que la représentante française, Nadjet Meskine (championne d'Europe de foot fauteuil), n'a certes pas remporté le titre tant convoité mais a pu repartir de Varsovie avec le titre de Miss Sourire.