Miss Univers 2016 – Iris Mittenaere favorite : "J'ai hâte de découvrir les Miss"

Ça y est ! Iris Mittenaere (23 ans) s'est envolée pour l'Asie du Sud-Est !

Notre Miss France 2016, en lice pour le titre de Miss Univers 2016, a pris l'avion pour les Philippines jeudi 12 janvier dans la soirée. "Grand départ !!! Dans quelques heures (beaucoup en fait), j'arrive à Manille !! Hâte de découvrir les Philippines et les Miss ! #roadtomissuniverse #picoftheday #missfrance #france #missuniverse", a-t-elle commenté sur Instagram en légende d'un cliché où on la voit prendre la pose avec deux petits drapeaux français dans les mains, au milieu de ses très nombreuses valises.

"Allez Iris ! On croit en toi !", "Tu es vraiment la plus belle... En espérant que tu remportes le titre", "Tu vas y arriver car tu es magnifique, intelligente...", "J'espère tellement que tu seras dans les dix premières, et pourquoi pas première !! Je t'aime Iris, courage", pouvait-on lire dès les premières réactions. De quoi mettre du baume au coeur à notre ambassadrice glamour !

D'ailleurs, qu'on se le dise, Iris Mittenaere a de grandes chances de se retrouver dans le haut du classement de Miss Univers 2016. Il y a quelques jours, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, partageait avec enthousiasme un visuel présentant les premiers pronostics du concours à quelques semaines du verdict... Et Iris était en pole position ! "Iris nous rapportera la couronne !", assurait-elle.

Rendez-vous le 30 janvier à 1h du matin sur Paris Première pour assister à la finale de Miss Univers 2016.