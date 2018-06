Mokhtar (TPMP) : Découvrez sa charmante femme Linda !

Lundi 4 juin 2018, Cyril Hanouna avait réservé une belle surprise à Mokhtar sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Avec la complicité de Jean-Michel Maire, l'animateur de 43 ans a fait venir sa femme Linda qui souhaitait lui faire une belle déclaration d'amour à l'occasion de leurs cinq ans de mariage. Une charmante attention qui a beaucoup ému l'agent de sécurité.

"M comme mariage. Ça fait déjà 5 ans, merci. O comme or, j'espère qu'on pourra fêter nos noces d'or un jour. K comme kiff, parce que je kiffe grave la vie avec toi. T comme Tunisie, le premier lieu où on s'est rencontrés. A comme Ayoub, notre enfant preuve de notre amour. Et R, restons unis quoi qu'il arrive", a-t-elle déclaré. Touché, Mokhtar n'a pu s'empêcher de la prendre dans ses bras.

Un moment Nutella à consommer sans modération.