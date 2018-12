Mon Incroyable fiancé : Que devient Adeline, piégée par Laurent Ournac ?

Le temps a passé depuis le tournage de Mon incroyable fiancé (TF1) en 2005. Si le comédien Laurent Ournac a depuis décroché le rôle principal de la série Camping paradis, Adeline s'est quant à elle écartée du milieu de la télévision. En effet, la jeune femme s'est lancée dans une tout autre activité.

Désormais, Adeline se fait appeler par son deuxième prénom, Angelina. Après avoir travaillé pendant quelques années dans des clubs de vacances à l'étranger, elle a fait son retour en France en 2011. C'est en Bourgogne qu'elle s'est installée. La jolie blonde de 38 ans est devenue praticienne de la reconnexion ! En avril 2018, elle a même ouvert son propre centre d'esthétisme et nouvelles technologies baptisé Celestetic et situé au 17 rue du Chapeau-Rouge à Dijon.

L'établissement de 100 m² propose différentes prestations, comme nous l'explique Angelina. "Je ne voulais pas un salon d'esthétique classique où on peut trouver que des choses un peu traditionnelles, ça ne m'intéressait pas spécialement. Je voulais quelque chose d'un peu plus innovant. J'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de nouvelles technologies comme la cryolipolyse, la radiofréquence, le microneedling... Du coup je me suis lancée", confie-t-elle. Ainsi, il y a "toute une partie d'amincissement par les machines" et "un côté bien-être avec la reconnexion et des soins de rééquilibrage énergétique".

Une belle évolution !