EXCLU – Adeline (Mon Incroyable fiancé) pacsée et maman : Sa nouvelle vie !

On a retrouvé Adeline, neuf ans après sa participation à la première saison de Mon incroyable fiancé sur TF1. La jolie blonde utilise aujourd'hui son deuxième prénom, Angelina, et a ouvert en avril dernier à Dijon un centre de soins esthétiques innovants et efficaces baptisé Celestetic. Côté vie privée, la belle est également comblée !

En effet, celle qui avait été piégée par Laurent Ournac dans l'émission de télé-réalité de la Une a depuis retrouvé l'amour. Elle partage depuis neuf ans la vie du footballeur Grégory Thil, attaquant au Jura Sud Foot. "On s'est pacsé il y a huit ans, trois mois après s'être rencontrés. Ça a été un vrai coup de foudre", déclare-t-elle.

De cet amour est né en 2015 un adorable petit garçon prénommé Alessandro, aujourd'hui âgé de 3 ans et demi. Angelina nous précise que, pour l'heure, Grégory n'ont pas pour projet de faire un deuxième bébé. Il faut dire que son salon lui prend beaucoup de temps. Son amoureux fait d'ailleurs des allers-retours entre le Jura et Dijon afin de l'épauler.

Enfin, Angelina révèle ne pas avoir de nouvelles de Laurent Ournac. "Je ne cherche pas du tout à en avoir", conclut-elle.

