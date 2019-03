Monstre (The Voice 8) déçue par Mika : "J'espérais travailler avec lui"

Le 23 mars dernier, les Français ont fait la découverte de Monstre dans The Voice 8 sur TF1.

La jeune femme qui cache son identité grâce à un chapeau et à une voilette épaisse masquant son visage a fait mouche en proposant une reprise habitée de The Reckoning d'Asaf Avidan & The Mojos. Dans la foulée de son audition, Monstre a accepté de revenir sur la petite déception qu'a été la réaction de Mika. "Vous êtes intrigante et aussi perturbante, parce que je ne suis pas d'accord avec tout. Et quand je ne suis pas d'accord, c'est là où je cherche si c'est totalement crédible", avait lâché le coach.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine, Monstre a ainsi confié sans langue de bois au sujet de Mika : "J'étais assez étonnée parce que j'espérais travailler avec lui. J'avais envie d'aller dans son équipe parce que j'aimais bien le côté excentrique et original qu'il représentait. Je me projetais davantage dans son univers que dans celui des autres coachs. J'ai été un peu déçue d'avoir un mur face à ce que je propose. Je voyais The Voice comme un soutien au projet artistique de chacun et je me suis vu contester un concept qui n'est qu'une infime partie de ce que j'ai à montrer."

Face au "mur" Mika, Monstre a finalement été séduite par la réaction de Soprano qui a, selon elle, compris son concept. "Il a été celui qui s'est montré le plus ouvert à ce que je présentais. Il y a mille manières d'interpréter ma proposition artistique, on peut intellectualiser plein de choses. Soprano a su clairement accepter mon choix de porter ce masque et j'ai trouvé ça cool", a-t-elle statué. Elle a naturellement intégré l'équipe du rappeur.

The Voice 8, c'est chaque samedi à 21h sur TF1.