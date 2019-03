The Voice 8 : Julien Clerc bouche bée devant Monstre, Soprano rate son block !

Samedi 23 mars 2019, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ont poursuivi les auditions à l'aveugle de The Voice 8 sur TF1. Pour ce 7e prime time (et avant dernier !) consacré aux auditions à l'aveugle, chaque coach a tenté d'attirer les plus belles voix dans son équipe.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 23 mars 2019.

Petru : Corsica – Petru Guelfucci

Petru a 24 ans, il vient de Bastia en Corse. Il est marchand de fruits et légumes et parcourt les villages de 200-300 habitants pour vendre ses produits. Il adore aller à la rencontre des anciens et leur rendre service lors de ses tournées. Sa passion n'en reste pas moins la musique et il n'hésite pas à donner de la voix lorsque ses clients le lui demandent. Il chante uniquement en Corse depuis tout petit. Il est très content de représenter sa région dans The Voice. Il aimerait bien que Jenifer, qui a les mêmes origines, le recrute...

Face aux coachs, Petru offre tout de suite une prestation impeccable et Jenifer, séduite dès les premières notes qu'elle reconnaît, est la première coach à se retourner sur le jeune homme au regard noisette. La chanteuse est rapidement rejointe par Julien Clerc, très intéressé lui aussi.

Petru intègre l'équipe de Jenifer.

London Loko : Smile – Lily Allen

London Loko a 26 ans et habite à Levallois-Perret. Elle est née au Cameroun et n'a pas connu son père biologique. Il y a deux ans, elle a décidé de reprendre contact avec lui, elle est allée en Afrique. C'était un moment très émouvant pour elle, qui lui a fait beaucoup de bien. Elle a trouvé beaucoup d'amour là-bas. Ça a déclenché quelque chose de positif en elle et elle a décidé de vivre de la musique à son retour. "J'ai hâte et je suis stressée. Je vais donner le maximum, je vais me battre", avoue-t-elle avant de monter sur scène.

Face aux coachs, London démarre sa reprise avec douceur... Sa voix évoque Minnie Mouse à Mika. "C'est plein de fantaisie", lâche Jenifer. La performance devient plus ragga et le public et les coachs sont enchantés. Julien Clerc est le premier coach à se manifester... rapidement rejoint par Mika. "On pense aux Caraïbes quand vous chantez", commente Julien Clerc.

London Loko intègre l'équipe de Mika.

Loris : Souffrir par toi n'est pas souffrir – Julien Clerc

Loris a 18 ans, il a étudié dans une fac d'économie après son bac. Le voyant peu épanoui, ses parents lui ont conseillé d'arrêter pour se consacrer à ce qui le passionne vraiment. Il a commencé une école de musique à Nancy. Il a décidé de reprendre du Julien Clerc devant Julien Clerc, un choix audacieux. Il espère que le coach sera touché par l'emprunt de cette chanson culte. Si ce titre évoque une relation amoureuse, lui la chante comme s'il l'adressait à sa grand-mère. Il est très nostalgique.

Face aux coachs, Loris s'accompagne à la guitare. Julien Clerc est touché en plein coeur et ça se voit. Le jeune homme dévoile une voix émouvante, qui sonne un peu comme celle de Vianney. Les coachs mettent du temps à se tourner, les parents de Loris s'impatientent. Julien Clerc se retourne à la toute dernière note.

Loris intègre l'équipe de Julien Clerc.

Laure : Run to You – Whitney Houston

Laure a 17 ans et vient de Nice où elle est lycéenne. Elle a commencé les concours de chant à l'âge de 13 ans. Elle a pris une prof de chant, a continué les concours et en a remporté quelques-uns. Elle aime les chansons à voix, les performances vocales mais veut aussi faire passer de l'émotion. C'est son but ce soir. "Je vais tout faire pour y arriver", assure-t-elle.

Face aux coachs, Laure livre une prestation irréprochable techniquement, la puissance vocale est au rendez-vous. Les notes hautes ne sont jamais ratées. Soprano siffle tant il est impressionné, Mika est embêté... Il n'a plus beaucoup de place dans son équipe mais ne peut pas laisser passer un tel Talent. Il se retourne suivi par Soprano et Julien Clerc. Trois coachs se sont retournés à la dernière seconde. Soprano a tenté de bloquer Jenifer mais celle-ci ne s'est pas manifestée.

Laure intègre l'équipe de Mika.

Monstre : The Reckoning – Asaf Avidan & The Mojos

Monstre n'a pas d'âge et se présente de façon très énigmatique... "On a tous un monstre en nous", commente-t-elle. Elle sait que son style (elle a le visage caché derrière un masque et arbore un style très sombre) interpelle et ne laisse personne indifférent. "Ce masque n'est pas une barrière, c'est une façon pour moi de me mettre à nu. Ça me permet de me consacrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur", ajoute-t-elle.

Face aux coachs, Monstre entame sa prestation avec le sens de l'interprétation. Au bout de quelques secondes, Julien Clerc est le premier coach à se manifester et reste interloqué en découvrant la jeune artiste au look si peu commun. Jenifer et Soprano suivent le mouvement et Mika attendra la fin du morceau pour se décider. À son tour, le chanteur ne dissimule pas sa surprise en découvrant Monstre. "Vous être intrigante et aussi perturbante parce que je suis pas d'accord avec tout", rebondit Mika.

Monstre intègre l'équipe de Soprano.

Clacky : Basique – Orelsan

Clacky a 24 ans, il vient d'Avignon et vit aujourd'hui de la musique. C'est un joueur de batterie hors-pair. Au lycée, il a commencé à écrire des poèmes sur sa vie... et a progressivement dévié vers le rap. Il s'accompagne donc à la batterie quand il rappe ! "Je kiffe faire les deux", commente-t-il avec aplomb. Il a choisi de chanter Basique d'Orelsan car il aime le concept de faire un show compliqué sur une chanson simple. Il espère que les coachs vont comprendre qu'ils font les deux en même temps et qu'ils seront surpris.

Face aux coachs, Clacky s'installe derrière sa batterie et demande directement au public et aux coachs de faire du bruit. Soprano comprend rapidement que le rappeur s'accompagne à la batterie et se retourne instantanément, Jenifer lui emboîte le pas. Mika est emballé à son tour et se retourne... Julien Clerc ne se manifeste pas.

Clacky intègre l'équipe de Soprano.

Max Livio : Ne me quitte pas – Jacques Brel

Max a 35 ans, il est chanteur de reggae (en français), il a sorti quatre albums depuis 2010. Il aime chanter en français car le texte est important pour lui et il aime comprendre totalement ce qu'il chante. Pour se faire une place dans la compétition, il a décidé de reprendre Ne me quitte pas de Jacques Brel bien qu'il ne soit pas trop habitué aux reprises. Il espère élargir son public grâce à la compétition !

Face aux coachs, Max démarre sa reprise et met Soprano et Mika d'accord. Les deux coachs assument de beaucoup aimer la voix du jeune homme. Soprano est la premier à buzzer lorsqu'une réorchestration du titre culte intervient. Mika suit. "C'était d'une grande classe", estime Soprano. "Vous avez beaucoup de maîtrise et d'intelligence musicale", commente Mika.

Max Livio intègre l'équipe de Mika.

Angie Robba : Les Démons de minuit – Émile & Images

Angie Robba a 18 ans et vient de Lyon. Elle essaie de percer dans la musique depuis deux ans. Depuis toute petite, elle baigne dans la musique et a quitté l'école à 16 ans pour vivre de sa passion. Sa mère lui a apporté tout le soutien nécessaire après l'avoir écoutée chanter. Elle trouve que sa fille à une voix très singulière. "The Voice, c'est le meilleur moyen de se faire connaître", analyse-t-elle. Pour mettre toutes des chances de son côté, Angie a décidé de proposer une version inédites des Démons de minuit d'Émile & Images.

Angie Robba débarque sur scène avec sa guitare. Sa voix planante et aiguë séduit les coachs... C'est un ovni ! Julien Clerc et Jenifer se retournent simultanément. Angie est ravie mais poursuit sa prestation. Au final, les autres coachs ne se retournent pas. "Tu m'a permis d'avoir une autre lecture de cette chanson, je t'adore et je te veux !", analyse Jenifer.

Angie Robba intègre l'équipe de Jenifer.

Fanswa : Chant traditionnel créole

Fanswa vient de la Guadeloupe, il est musicien traditionnel et joue du ka, un tambour rythmique. Il adore prendre son instrument, se placer dans les rues de Pointe-à-Pitre et donner du plaisir au gens. Ses amis qui l'ont accompagné à Paris disent de lui que c'est leur Elvis Presley local. "Je viens pour montrer qu'en Guadeloupe il y a des voix. J'ai fait 8000 km et j'espère faire de mon mieux", lâche Fanswa avant sa prestation.

Face aux coachs, Fanswa démarre sa chanson avec panache. Son instrument et sa voix mettent tout de suite une ambiance festive... Soprano se retourne le premier. Mika buzze dans la foulée. La prestation se poursuit et Julien Clerc ainsi que Jenifer se joignent à la bataille. "C'est beau pour la France d'avoir entendu aujourd'hui cette musique-là", commente Julien Clerc.

Fanswa intègre l'équipe de Soprano.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard, Clémentine, Lily Jung, Claire, Alex Adam, Valérie Daure, Théophile Renier, Loris

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia, Haze, Léona Winter, Anton, Marouen, Tania, Anne-Sophie, David Té, Angie Rovva, Petru

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels, Hannah Featherstone, Whitney, Coco, Camille, Estelle, London Loko, Laure, Max Livio

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi, Valentin, Virginie, Scam Talk, Adrien, Clacky, Fanswa