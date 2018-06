Mort d'Edu Del Prado : Une pluie d'hommages pour l'ex-prof de la Star Academy

C'est une très triste nouvelle que nous avons apprise ce dimanche 24 juin 2018. Edu Del Prado, acteur et chanteur espagnol de 40 ans, a été retrouvé mort ce samedi à Valence.

Si les raisons de son décès restent pour l'heure floues – même si La Vanguardia évoque une pneumonie contractée après une grave maladie –, les hommages à l'artiste rendu célèbre par la série Un, dos, tres mais aussi par son rôle de professeur à la Star Academy en 2007 se multiplient déjà.

La chanteuse Raquel Del Rosario, belle-soeur de l'artiste marié à son frère Misael, s'est exprimée sur Instagram ce dimanche : "Maintenant, Edu est parti ailleurs. Si je comprends que la vie est un voyage court et que ce n'est pas la fin, je ne peux empêcher mon coeur de se briser un peu aujourd'hui. Merci Edu, continue de briller, on t'aime !"

Les acteurs de la série Un, dos, tres ont eux aussi pris la parole, de Beatriz Luengo à Miguel Angel Munoz en passant par Monica Cruz. "Aujourd'hui, Edu nous a laissés. (...) J'ai tant de souvenirs dans mon coeur, je l'ai connu quand j'avais 11 ans et c'était déjà une star avec son premier disque. Qu'il repose en paix !", a écrit la chanteuse de Hit Lerele, très vite rejointe par Monica Cruz qui a ajouté sur son compte en commentaire d'une vidéo : "Je ne vois pas de meilleure façon de me rappeler de toi que de t'écouter chanter... Bon voyage mon ami." De son côté, Miguel Angel Munoz (passé par Danse avec les stars 5 en France) a écrit : "La vie m'a permis de pouvoir partager des expériences professionnelles avec des gens extraordinairement talentueux et tu en as fait partie sans aucun doute. Tu étais de ceux qui m'impressionnaient le plus. Tu as été un lutteur infatigable en quête de réalisation de tes rêves, ce que tu as réussi, et je suis sûr que peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant, tu continueras à le faire ! Repose en paix"

Edu del Prado avait également participé au concours The Voice, chez nous, en 2014. À l'époque, le chanteur avait atteint le stade des battles.

Toutes nos pensées vont vers la famille et les proches d'Edu Del Prado.