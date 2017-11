Mort de David Cassidy : La photo bouleversante de son fils Beau, 26 ans

David Cassidy, le chanteur et star de la série télévisée américaine des années 70 The Partridge Family, est mort mardi 21 novembre en Floride à l'âge de 67 ans, d'une insuffisance hépatique, a indiqué son agent à l'AFP. En février 2017, l'acteur, père de l'actrice Katie Cassidy, 30 ans et qui s'apprête à se marier, et du chanteur Beau Cassidy, 26 ans, avait révélé être atteint de démence. Trois ans auparavant, sa femme Sue Shifrin-Cassid avait demandé le divorce alors qu'il luttait contre le démon de l'alcool.

"Au nom de la famille Cassidy, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père, notre oncle et notre cher frère, David Cassidy. David est mort entouré par les gens qu'il aimait, heureux, et libéré de la douleur qui s'était emparée de lui pendant si longtemps", a annoncé sa famille dans un communiqué. Son fils Beau a publié sur Instagram une photo bouleversante de son papa et lui quand il était enfant, avec en légende : "Je t'aimerais toujours, toujours."