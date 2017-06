Katie Cassidy (Arrow, Gossip Girl) : Bague et diamant XXL... Elle va se marier !

Un cadre idyllique pour une demande en mariage romantique ! Actuellement en escapade à l'Ile Maurice avec son petit ami Matthew Rodgers, Katie Cassidy a eu la surprise de recevoir une magnifique bague de fiançailles. Comblée, l'actrice américaine que l'on a notamment pu voir dans la série Arrow a partagé son immense bonheur sur sa page Instagram ce lundi 5 juin 2017.

La jeune femme de 30 ans a annoncé ses fiançailles il y a seulement quelques heures avec un doux cliché la mettant en scène aux côtés de son nouveau fiancé, Matthew Rodgers. Les tourtereaux ont décidé d'immortaliser ce moment avec une photo les montrant en train de s'embrasser langoureusement. "Je suis impatiente de passer ma vie, pour toujours, avec toi mon chéri !, écrit la star en légende du fabuleux cliché. Je suis la fille la plus chanceuse du monde entier. Je t'aime à la folie. Merci pour cette soirée magique... Je m'en souviendrai toute ma vie."

Toujours sur le cliché, l'actrice n'a pas manqué de mettre en valeur son énorme pierre : une bague de fiançailles à laquelle est accrochée un énorme diamant brillant de mille feux et ses fans l'ont félicitée par centaines. "Félicitations, je suis très heureux pour toi. C'est extraordinaire", "Oh l'amour, comme c'est beau", "Bravo, c'est génial !" ou encore "Tu le mérites, tu es une fille en or", peut-on lire en commentaires de la photo.

Avec cette demande en mariage plus que magique, la cérémonie ne pourra qu'être féerique. Félicitations aux jeunes fiancés.