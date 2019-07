Mort de Florijana Ismaili : le corps de la footballeuse de 24 ans retrouvé

Les chances de retrouver Florijana Ismaili vivante étaient infimes. L'espoir a pris fin le 2 juillet 2019, lorsque le corps de la jeune footballeuse suisse de 24 ans a été repêché par les pompiers italiens. Les secouristes ont indiqué à l'AFP qu'il avait été retrouvé gisant par 205 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac.

Sergio Aureli, chef du service de secours et d'incendie de Dongo, a indiqué au journal Corriere del Ticino que les recherches s'étaient concentrées sur une zone très précise du lac dès le lundi 1er juillet. "Nous savions que nous devions déployer l'essentiel de nos hommes et de nos efforts sur cette zone et nous avions bon espoir de retrouver cette jeune femme. Une fois localisé grâce au robot, son corps a été ramené à la surface par les plongeurs", a-t-il déclaré.

Les dirigeants du club suisse des Young Boys, dont Florijana Ismaili était la capitaine, se sont dits "très choqués et profondément affectés" dans un communiqué. "Le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Florijana Ismaili ses sincères condoléances et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. Nous garderons de Florijana un souvenir plein de gratitude", ont-ils ajouté. Ce sont à peu près ces mêmes mots qui ont été publiés sur Twitter, avec un portrait de la défunte. Sur le site internet du club, des joueurs vêtus de noir et filmés du ciel lors d'un entraînement ont formé un grand coeur à sa mémoire.