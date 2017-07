Mort de Jacqueline Cartier : Line Renaud perd "une grande amie"

Jacqueline Cartier, comédienne puis journaliste culturelle, est décédée jeudi à Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales) à l'aube de ses 96 ans, ont annoncé ses proches à l'AFP lundi 24 juillet.

Celle qui fut pensionnaire de la Comédie-française et l'une des stars du fameux feuilleton radiophonique La famille Duraton était aussi une très proche amie de Line Renaud. "Une grande amie" de la chanteuse selon Dominique Besnehard, qui racontait dans son livre Casino d'hiver comment Jacqueline Cartier avait pris la défense de son amie en descendant le spectacle de Sylvie Vartan à Las Vegas alors qu'elle était l'une des journalistes culturelles les plus influentes du pays, à France-Soir.

Actrice dans ses premières années – on l'a vue pendant la guerre dans Falbalas de Jacques Becker et aperçue dans Si Paris nous était conté de Sacha Guitry -, elle avait aussi joué sur les planches, notamment pour Jean Meyer. On lui doit également plusieurs ouvrages, dont deux biographies écrites sur Joséphine Baker et Mireille Mathieu, deux autres amies de la défunte.

C'était "l'éternelle amoureuse des mondes du cirque, des lettres, du théâtre, du cinéma, de la danse et des chats", écrit sa filleule Sophie Dynam, dans un texte transmis lundi à l'AFP. "Aimée et reconnue dans le monde du spectacle, de Maurice Béjart à Pierre Cardin, des Branquignols à Line Renaud, de la famille Grüss au festival de Monte-Carlo, elle n'avait aucune frontière, elle aima et admira de tout son coeur", ajoute-t-elle.