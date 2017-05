Mort de Jared Martin : La série Dallas a perdu un de ses personnages marquants

Les fans des séries Le Voyage extraordinaire et de Dallas sont en deuil : l'acteur américain Jared Martin est mort à l'âge de 75 ans le 24 mai à Philadelphia, succombant à un cancer du pancréas. Habitué du petit écran, il avait tourné dans de nombreux téléfilms et feuilleton.

Alors étudiant à l'université de Columbia, Jared Martin avait été le colocataire de Brian De Palma, futur réalisateur de Carrie au bal du diable et de Scarface. Le comédien a ainsi joué dans le deuxième court métrage du réalisateur, 660124: The Story of an IBM Card en 1961 ainsi que dans deux de ses premiers longs métrages dont The Wedding Party. Ce film est d'ailleurs inspiré du mariage du premier, dans lequel le second était garçon d'honneur.

Sa notoriété grandit lorsqu'il est embauché pour Le Voyage extraordinaire, diffusée aux États-Unis dès 1977 et la même année sur la première chaîne française. Cette série met en scène une équipe composée de personnes issues d'époques différentes, perdues dans le triangle des Bermudes et qui tentent de découvrir un moyen de retourner dans leurs mondes respectifs.

Deux ans plus tard et jusqu'en 1991, il incarnera Dusty Farlow dans le mythique feuilleton Dallas, une personnage qui était l'amant de Sue Ellen Ewing (Linda Gray) et donc en conflit avec le mari de cette dernière : JR (Larry Hagman). À la fin du show, Jared Martin a participé à des téléfilms puis s'est concentré sur son métier de professeur d'art dramatique à l'université des Arts de Philadelphie. Marié trois fois, il a eu une fille et deux petits-enfants.