Mort de Jean-Marc Thibault : Son fils Alexandre pleure "un père formidable"

Le cinéma français est en deuil. L'acteur Jean-Marc Thibault est mort, a-t-on appris de son fils Alexandre. "J'ai le regret de vous annoncer que Jean-Marc Thibault cet acteur et ce père formidable nous a quitté ce matin #rippapa", a écrit sur Twitter Alexandre (que l'on peut voir dans Une famille formidable).

Très populaire, Jean-Marc Thibault est une immense carrière à lui seul. Parmi ses films, on peut citer La vie est belle en 1956 avec son réalisateur favori Jean Boyer, Les Assassins du dimanche, La Femme flic, aux côtés de Miou-Miou ou encore De l'amour de Jean-François Richet et Vidocq de Pitof. Dans la petite lucarne, il a présenté l'émission Les Grands Enfants diffusée de 1967 à 1970, puis s'est illustré dans la série Maguy de 1985 à 1993, sans parler de la quarantaine de pièces de théâtre dans lesquelles il a joué de 1943 à 2001.

Père de quatre enfants (Xavier, Frédéric et Anne avec Madeleine qui fut sa femme pendant 20 ans, puis Alexandre avec la comédienne Sophie Agacinski, qu'il a épousé en 1983), Jean-Marc Thibault a été le beau-frère de Lionel Jospin, dont il était l'un des principaux soutiens.

Il y a un an et demi, son fils Alexandre avait signé un coup de gueule retentissant sur Twitter en réagissant à la mort présumée de son père. "Des gros connards ont lancé la rumeurs sur le net que mon père était DCD je vous rassure il va très bien", avait-il déclaré. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est chargé d'annoncer la triste et hélas bien véridique nouvelle...