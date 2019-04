Mort de Jean-Pierre Marielle : Omar Sy, Fabrice Luchini, Serge Moati... peinés

"Agathe Marielle a la tristesse d'annoncer que son mari, l'acteur Jean-Pierre Marielle, s'est éteint le 24 avril à 16h24, à l'hôpital des Quatre-Villes à Saint-Cloud des suites d'une longue maladie. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité", a fait savoir la dernière épouse du comédien. La mort de Jean-Pierre Marielle a ému de nombreuses personnalités.

"Jean-Pierre Marielle. Immense Acteur. Homme extraordinaire... Quel honneur et quelle chance d'avoir pu le connaître et d'apprendre à ses côtés. Mes sincères condoléances à Agathe et à tous leurs proches", a écrit Omar Sy sur Twitter. Ils avaient joué ensemble dans Micmacs à tire-larigot (2009). Le réalisateur Serge Moati a déclaré : "L'immense Jean-Pierre Marielle vient de partir définitivement vers d'autres scènes et plateaux, loin de nous, mais toujours près de nos coeurs, pour l'éternité ! Sa voix va terriblement nous manquer." Sur C News, Fabrice Luchini a lui aussi réagi. "J'ai été très heureux de l'approcher. (...) J'avais intérêt à pas faire de faute. C'est ça qui est merveilleux avec les aînés. Les aînés de cette race-là. (...) Il faut pas faire de fautes avec ces gens-là. Il était singulier. Il avait toute la vibration des gens, au sens le plus beau du terme, à grande gueule anglaise. Il avait une grande gueule mais il était aussi très raffiné", a-t-il déclaré.

"Non. Non. Non. Non. Énorme tristesse", a réagi la Cinémathèque française sur Twitter. "Le cinéma français perd son dernier dandy, un immense acteur facétieux, grave, généreux", a pour sa part souligné l'Adami, qui gère les droits des artistes. Le réalisateur Quentin Dupieux (Au poste) a mis en ligne une photo de l'acteur avec la mention "Dieu". "On a toujours l'impression que les acteurs qu'on aime sont immortels", a réagi sur BFMTV Patrice Leconte qui avait fait tourner Jean-Pierre Marielle dans Les Grands Ducs (1996). "Il avait cette gouaille imprévisible, ce grain de folie qui transcendent un immense acteur. Sa voix si reconnaissable par son moelleux et la justesse de sa diction nous entraînait aux frontières d'un génie irremplaçable, à la Serrault, à la Piccoli à la... Lui", s'est souvenu l'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob. Une voix dont "il savait se servir sans que cela soit jamais ostentatoire", a souligné Philippe Labro qui l'avait fait tourner dans Sans mobile apparent dans les années 70.

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a posté un message sur Twitter : "Il avait tout. La voix, le charisme, les yeux rieurs et le sens du jeu. Toujours juste et inattendu, Jean-Pierre Marielle était un acteur généreux que nous aimions dans chacun de ses rôles, au cinéma comme au théâtre. Ce soir, je pense à son épouse et à ses proches."