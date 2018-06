Mort de Joe Jackson, ses derniers instants : La douleur de Paris et d'un clan

Peut-être a-t-il été un grand-père plus attachant qu'il n'a été un père aimant ? Joe Jackson est mort mercredi 27 juin 2018 dans la nuit à Las Vegas. Selon le site TMZ.com, il souffrait d'un cancer en phase terminale. Personnalité très controversée du show business, il avait créé de toutes pièces les Jackson 5 avec ses fils Jackie, Toriano dit Tito, Jermaine, Marlon et le regretté Michael. Les enfants de ce dernier, ainsi que d'autres membres du clan, lui rendent hommage.

Paris Jackson, fille unique de Michael Jackson, jeune actrice et mannequin signé au sein de la prestigieuse agence IMG Models, a posté un diaporama de photos de son grand-père sur Instagram. Il y a des photos d'archives mais surtout une image montrant la main bandée de Joe prenant celle de sa petite-fille à l'hôpital. En légende, la jeune femme de 20 ans écrit : "RIP Le Faucon. Joseph Jackson. Passer ces derniers moments avec toi comptent énormément. Avoir pu te dire tout ce que j'avais besoin de te dire avant nos adieux est une bénédiction. Tous ceux qui t'ont rendu visite sont venus avec amour, respect et énormément de fierté dans leur coeur. De la fierté pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, pour ta force et la dynastie à laquelle tu as consacré ta vie. Nous sommes fiers d'être des Jackson et tu as été le premier d'entre nous. La légende par quoi tout a débuté. Aucun de nous ne serait où il en est sans toi." Paris Jackson poursuit en racontant les derniers moments passés avec son grand-père dans sa chambre d'hôpital : la tendresse, les souvenirs de son enfance échangés avec lui, etc. "Je te promets que je continuerai à raconter ton histoire, encore et encore. Tu ne seras jamais oublié. Mes arrière-petits-enfants sauront qui était Joseph Jackson. (...) Repose en paix. Rendez-vous très vite dans mes rêves."

Prince Jackson (21 ans), le grand frère de Paris et Blanket (16 ans), a lui aussi rendu hommage au "Faucon" sur Instagram : "Tu m'a appris à être fier de notre nom, Jackson, et ce qu'il signifiait vraiment. Tu m'as appris la détermination en pleine adversité et, plus que tout, tu m'as appris la force et à ne pas avoir peur. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme toi."

Taj Jackson, membre des 3T, s'est lui aussi exprimé sur les réseaux sociaux en hommage à son grand-père. La Toya Jackson, la seconde fille de Joe et Katherine Jackson, a publié sur Twitter ce court message en légende d'un extrait de son émission de télé-réalité où elle déjeune avec son père : "Je t'aimerai toujours ! Tu m'as donné de la force, tu as fait de nous l'une des familles les plus célèbres au monde. Je suis extrêmement reconnaissante pour ça, je n'oublierai jamais nos moments ensemble..."