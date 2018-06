Joe Jackson, le père de Michael, est mort...

Ce mercredi 27 juin 2018, à 3h30 du matin, Joe Jackson est mort à Las Vegas. C'est le site américain TMZ.com, qui avait annoncé la mort de Michael il y a neuf ans, qui rend publique la triste nouvelle. La source est "familiale", selon nos confrères américains. Le patriarche du clan Jackson était âgé de 89 ans et souffrait d'un cancer en phase terminale.

Il y a moins d'une semaine, le 23 juin, TMZ révélait que le manager avait été hospitalisé d'urgence, qu'il souffrait d'un cancer et que la médecine ne pouvait plus rien pour lui. Son épouse Katherine ainsi que certains de ses enfants et petits-enfants étaient à son chevet. Tout dernièrement, il avait été transféré dans une maison de repos située non loin de l'hôpital où il avait été précédemment admis.

Les problèmes de santé de Joe Jackson, qui aurait célébré son 90e anniversaire au mois de juillet, ne datent pas d'hier. En 2015, il avait eu une attaque cérébrale et trois crises cardiaques. Les médecins lui avaient alors implanté un pacemaker.

Personnalité ô combien controversée de la pop music, Joe Jackson était pour certains un génie du marketing et pour d'autres, y compris certains membres de sa famille, un tyran. C'est lui qui a créé les Jackson 5 au sein desquels le petit Michael, pas encore 10 ans, est vite devenu le chouchou du public. Le groupe a rencontré un succès phénoménal mais derrière tout cela, c'étaient des journées et des nuits entières de répétitions incessantes dans la petite maison familiale de Gary dans l'Indiana. Michael a publiquement témoigné des violences qu'il subissait de son père.

Michael Jackson s'est envolé en solo avec le succès inégalé qu'on connaît - l'album Thriller est à ce jour toujours le disque le plus vendu au monde avec entre 47 et 66 millions, selon les estimations, de copies écoulées. À la mort de Michael en 2009, il a été reproché à Joe Jackson de capitaliser sur le décès de son fils.

Katherine et Joe Jackson ont eu neuf enfants, dont notamment La Toya et Janet, la petite dernière. Le couple est resté marié pendant plus de soixante ans même si, ces dernières années, Joe et Katherine ne vivaient plus ensemble.