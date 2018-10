Mort de Jon James McMurray à 33 ans : Le rappeur se tue en pleine cascade...

Après Craig Mack, XXXTentacion et Mac Miller, le rap est à nouveau endeuillé. Le rappeur canadien Jon James McMurray est mort samedi 20 octobre 2018 à Vernon, en Colombie-Britannique. L'artiste de 33 ans est tombé de l'aile d'un avion en vol sur lequel il marchait pendant le tournage d'un clip.

"Il s'était entraîné de manière intense pour cette cascade mais alors que Jon allait de plus en plus loin sur l'aile de l'avion, cela a fait que le petit Cessna a commencé à descendre en spirale et le pilote n'a pas pu corriger, apprend-on dans un communiqué officiel. Jon s'est accroché à l'aile jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et au moment où il a lâché, il n'a pas eu le temps de sortir son parachute." Le pilote a pu atterrir après avoir réussi à stabiliser l'appareil. Le corps sans vie du rappeur canadien a quant à lui été retrouvé dans le pré de fauche d'une agricultrice, Sydney Fox, alertée par le bruit de l'avion qui volait au-dessus de sa propriété lors de l'accident.

Grand amateur de sensations fortes, celui qui portait le nom de scène de Jon James est mort en assurant l'une des dangereuses cascades qu'il aimait afficher sur les réseaux sociaux ainsi que dans ses clips. Sauts en parachute ou dans le vide, sports de vitesse ou kite-surf improvisé sur une rivière, Jon James McMurray n'avait pas froid aux yeux. Il mettait en scène ses expériences en plein air dans les clips de ses chansons, c'est d'ailleurs ce qui a fait de lui un artiste populaire et original sur internet. Jon James McMurray se décrivait, sur sa page Facebook, comme un athlète professionnel amoureux des sports extrêmes devenu artiste. Il avait été skieur freestyle pendant son adolescence, jusqu'à ce qu'un accident brise ses rêves et le pousse à se lancer pleinement dans sa seconde passion, la musique.