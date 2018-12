Mort de Joseph Joffo, l'auteur du roman autobiographique "Un sac de billes"

Joseph Joffo a touché de nombreuses générations et en touchera encore beaucoup. Le célèbre écrivain, scénariste et acteur français est décédé à l'âge de 87 ans le 6 décembre 2018. Franck Joffo, l'un de ses fils, a annoncé la nouvelle à l'AFP. Originaire de Paris, son père s'est éteint à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), après avoir livré un combat de plusieurs années contre la maladie.

Alors qu'il a 14 ans, Joseph Joffo décroche son certificat d'études, point final de son parcours scolaire. Il reprend le salon de coiffure familial. Plus de vingt-cinq ans plus tard, il se met à l'écriture et raconte ses souvenirs d'enfance dans son premier roman, Un sac de billes. Soumis à plusieurs maisons d'édition, confronté à plusieurs refus, le manuscrit est accepté par Jean-Claude Lattès dont il fera le succès. L'éditeur, qui était également journaliste, écrivain et même vigneron est d'ailleurs décédé en janvier dernier à l'âge de 76 ans. Un sac de billes, traduit en 18 langues, est couronné par l'Académie française en 1974. L'année suivante, Joseph Joffo est fait citoyen d'honneur de la ville de Rumilly, en mémoire de son passage dans cette ville de Haute-Savoie pendant la guerre.

Un sac de billes raconte la fuite de deux jeunes frères juifs à travers la France occupée par l'armée allemande.