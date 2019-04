Mort de Julien Lauprêtre : Valérie Trierweiler est "tellement triste"

Le long communiqué de l'association revient sur la vie du défunt au service des plus démunis, comme ces enfants envoyés en vacances chaque été le temps d'une journée et qui souvent voient la mer pour la première fois. "Julien aimait répéter : 'La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable.' Et il ajoutait aussitôt cette phrase d'Henri Barbusse : 'La solidarité, ce ne sont pas des mots, mais des actes.' Toute sa vie, Julien a refusé l'inacceptable, la pauvreté, l'injustice. Toute sa vie a été orientée vers les autres. Il a fait de la solidarité son combat quotidien, et du Secours populaire, un grand mouvement de solidarité populaire. (...) Il a consacré sa vie pour que celles et ceux qui n'ont rien, ou si peu, relèvent la tête et soient plus forts pour s'en sortir grâce à la solidarité, dans une démarche d'égal à égal entre celui qui donne et celui qui reçoit. Aujourd'hui, les membres du Secours populaire sont plus que résolus à continuer son combat pour faire triompher l'entraide et la solidarité et faire reculer la pauvreté et l'exclusion."

Le Secours populaire rappelle quelques dates-clés de la vie de son président comme celle de son engagement, en 1943, dans la Résistance, ou celle de celle de sa nomination à la tête de l'association en 1983. Julien Lauprêtre était grand officier de la Légion d'honneur depuis 2017. Il a eu quatre enfants de son mariage en 1947 avec la couturière Jeanne Antoine.