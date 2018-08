Valérie Trierweiler : Sortie à la mer sans son chéri mais avec Isabelle Aubret

Mercredi 22 août 2018, le Secours populaire a convié des centaines d'enfants à sa "Journée des oubliés des vacances", instaurée depuis 1979. La sortie avait lieu dans la chic ville de Cabourg, en Normandie. Il fallait compter sur la présence de Valérie Trierweiler et de la chanteuse Isabelle Aubret.

Si Cabourg est célèbre pour avoir été le lieu de vacances de Marcel Proust et du magnifique établissement cinq étoiles Grand Hôtel qui borde l'eau, les enfants invités par l'association avaient plutôt le regard tourné vers la mer. Il faut dire que l'amusement était bien plus intéressant sur le sable ou dans l'eau et ce malgré un temps un peu maussade. Qu'à cela ne tienne, les gamins ont osé se jeter dans les vagues, tout comme la chanteuse Isabelle Aubret, sous le regard de son compagnon Gérard Meys.

De son côté, Valérie Trierweiler a préféré rester sur la terre ferme et s'amuser avec les enfants, notamment en jouant en ballon. L'ex-première dame, journaliste chez Paris Match, a aussi utilisé un gros appareil photo professionnel pour illustrer cette journée de détente. En revanche, c'est en solo qu'elle était présente : son nouveau compagnon Romain Magellan, lui aussi engagé auprès du Secours populaire, étant sans doute retenu ailleurs.

Au cours de la journée, on aussi vu Pierre Elie Ferrier dit Pef, célèbre auteur-illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse. Le maire de la ville Tristan Duval a donné un discours, écouté avec attention par Julien Lauprêtre, le président du Secours Populaire.

Thomas Montet