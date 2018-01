Mort de l'humoriste Pierre Péchin à l'âge de 70 ans

Pierre Péchin est mort le 29 janvier 2018 à Marly-le-Roi dans les Yvelines. L'humoriste avait 70 ans et était le père de deux filles : Johanna et Roxanne. Il était célèbre pour ses canulars téléphoniques sur Europe 1 et son sketch La Cigale et la Fourmi, déclamé avec un fort accent maghrébin... Un sketch qui ferait débat aujourd'hui.

C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. Le comédien, né dans le Doubs, revendiquait quelque 5 000 canulars téléphoniques. "Ancien élève du Cours Simon, célèbre pour ses mimiques, il avait démarré au Café d'Edgar en 1974, joué avec Sylvie Joly, avant de décrocher un an plus tard le prix de l'humour de la Sacem", résume l'AFP. En 2014 dans une interview accordée au Figaro pour le lancement de la tournée des Eternels du rire, il se souvenait des années d'immenses succès : "Entre Europe 1, RMC, les émissions de Guy Lux et des Carpentier, les spectacles que j'enchaînais en avion-taxi... Je faisais tout en même temps."

Au début des années 1980, le rythme ralentit. Une nouvelle génération truste les scènes parisiennes et les antennes radio. Mais Pierre Péchin se fera un ami, Raphaël Mezrahi, qui le remettra sur scène : "Il était ma référence absolue. Il m'a tout appris, et je connais tout de lui, c'était mon idole", confie-t-il à l'AFP. Sur Twitter, l'organisateur de la nuit de la déprime a fait part de son chagrin : "Mon ami, mon frère pierre Péchin est parti ! Je lui dois tellement... Il y a un mois, le médecin lui disait 'vos jours sont comptés' et il lui a répondu 'je le sais depuis ma naissance connard !' Quelle joie d'avoir été ton ami... Je t'aime... Pour la vie !" Selon l'AFP, Mezrahi lui rendra hommage le 12 février à l'occasion de la Nuit de la déprime aux Folies Bergère.