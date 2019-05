Mort de Lady Diana : deux nouveaux témoins démentent la version officielle

Elle était adorée et admirée par le monde entier. La mort précipitée de la princesse Diana à seulement 36 ans a été l'un des chocs les plus forts du XXIe siècle. Ses funérailles ont d'ailleurs été suivies par plus de 3 milliards de personnes. Aujourd'hui deux témoins affirment que sa mort n'était pas accidentelle.

Robin et Jack Firestone racontent au journal Express avoir été là juste après l'accident qui a causé la mort de Diana, Dodi Al-Fayed et Henri Paul (le chauffeur). À bord d'un taxi derrière le véhicule de Diana, ils sont parmi les premiers à être présents sur les lieux du drame.

Immédiatement, ils repèrent deux voitures "officielles" étranges et "mal garées" stationnées à l'avant de la Mercedes S280 dans laquelle était Diana. Robin Firestone explique avoir voulu parler à la police : "Nous sommes allés vers eux et j'ai dit : 'Écoutez, nous étions dans le tunnel hier soir et nous devons parler à la police car il y a des choses que nous avons vues.' L'agent ne souhaitait même pas les écouter : "Sans hésiter, il a dit qu'ils avaient suffisamment de témoins : 'Ne vous inquiétez pas pour ça.' Nous étions abasourdis. Une des femmes les plus célèbres du monde est tuée et ils ne veulent pas parler à des témoins."

Si la cause officielle de l'accident est toujours l'état d'ébriété du chauffeur et le non-port de la ceinture de sécurité de Diana, le couple Firestone n'y croit pas un seul instant. Ils pensent même fermement avoir été empêchés de témoigner par les autorités françaises et Britanniques. Le couple Firestone n'a d'ailleurs même pas été convoqué à la première enquête qui a eu lieu à Londres en janvier 2007.

Robin confie : "J'espère qu'un jour, alors que William et Harry grandissent en âge, ils voudront prendre la responsabilité de découvrir ce qui est vraiment arrivé à leur mère." Pour finir, les Firestone disent qu'ils pensent que "quelque chose de mauvais" pourrait leur arriver afin de faire taire leur témoignage...