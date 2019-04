Lady Diana : Comment elle a farouchement imposé les prénoms de William et Harry

Avec l'arrivée du nouveau royal baby, une attention toute particulière est portée sur les prénoms. Dans le documentaire du spécialiste Andrew Morton, Diana : Her True Story, on apprend que Lady Di avait choisi seule les prénoms de ses deux enfants, le prince William et le prince Henry (qu'on appelle communément par son surnom, Harry). Elle tenait farouchement à ce que ses fils aient ces prénoms et pas des autres. "Les alternatives étaient Arthur et Albert", est-il précisé dans le documentaire. "Non, merci", aurait répondu Diana. "Il n'y avait pas à débattre. C'était juste un fait accompli", aurait-elle assuré à son biographe.

Ces deux noms se sont ensuite retrouvés dans les seconds prénoms de William et Harry. Pour le premier, son nom complet est William Arthur Phillip Louis, tandis que Harry s'appelle Henry Charles Albert David. Cela lui fait un point en commun avec son épouse, dont le vrai prénom est Rachel, mais qui préfère se faire appeler par Meghan.

Le couple, qui attend l'arrivée du royal baby, suivra la tradition royale, en ne dévoilant le sexe du bébé et son prénom qu'à sa naissance uniquement. Seulement, on apprendra la naissance du premier enfant de la duchesse et du duc de Sussex que quelques jours après l'accouchement, par un communiqué du palais de Buckingham. C'est là qu'on connaîtra enfin le sexe de l'enfant.

Les bookmakers ont, depuis quelque temps déjà, une petite idée du prénom choisi par Meghan et Harry. Selon la société de jeux et de paris anglaise Ladbrokes, un prénom symbolique arrive en tête des pronostics... Les Anglais misant majoritairement sur la venue d'une petite fille, le prénom le plus plébiscité est Elizabeth, suivi par Diana, Victoria, Albert, Alice, Grace et Philip. Notons que cet enfant arrivera septième dans l'ordre de succession. Meghan Markle et le prince Harry pourraient alors créer la surprise en refusant d'accepter un titre pour leur bébé.