Mariage du prince Harry et de la duchesse Meghan : les photos officielles !

Au soir de leur union, célébrée et proclamée samedi 19 mai 2018 à Windsor, le prince Harry et celle qu'il convient désormais d'appeler Son Altesse Royale la duchesse Meghan de Sussex avaient eu le bon goût d'adresser de premiers remerciements au public alors qu'ils prenaient la direction de Frogmore House, à un petit kilomètre du château royal du Berkshire, pour la grande fête financée par le prince Charles à l'occasion de leur mariage. "Merci à tous ceux qui, à Windsor et ailleurs, ont contribué à rendre cette journée si spéciale. C'était une journée incroyable !", voyait-on apparaître sur le compte Instagram du palais de Kensington - outil social qui n'a pas tardé à intégrer Meghan dans son profil - en légende d'une photo des jeunes mariés à bord du cabriolet électrique Jaguar prévu pour ce court trajet.

La nuit de festivités passées, au cours de laquelle l'acteur Idris Elba, invité, s'est mué en DJ, Harry et Meghan se sont éclipsés dans l'après-midi du dimanche - pour une destination inconnue et qui n'est pas, en tout cas, leur domicile de Kensington Palace, le Nottingham Cottage. Ce lundi, tandis qu'ils profitent d'un peu de calme après la tempête, le public découvre les trois photos officielles qu'ils ont sélectionnées en guise de souvenirs de leur mariage.

Les photos officielles du mariage : ambiance bon enfant !

Réalisées au château de Windsor après la procession en landau par le prince photographe Alexi Lubomirski, qui avait déjà signé en 2017 à Frogmore House les portraits des fiançailles du couple après que Meghan Markle l'avait supposément repéré sur Instagram, les trois images rendent compte de plusieurs facettes du grand jour. Sur l'une, les jeunes mariés sont en famille : celle de la duchesse Meghan se résume à sa mère Doria Ragland, dont l'émotion contenue mais très visible lors de la noce a ému beaucoup de spectateurs, tandis qu'Harry a avec lui ses grands-parents la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg, son père le prince Charles et sa belle-mère la duchesse Camilla, son frère - et témoin - le prince William et sa belle-soeur la duchesse Catherine ainsi que leurs enfants George et Charlotte (mais pas le petit Louis) ; les autres enfants d'honneurs, petits pages et flower girls, complètent le tableau - à savoir, du côté des filles, Florence van Cutsem, Zalie Warren (toutes deux filleules du prince Harry, filles de deux de ses plus proches amis, Nicholas van Cutsem et Jake Warren), Remi et Rylan Litt (filleules de Meghan) et Ivy Mulroney (fille de sa meilleure amie, Jessica Mulroney), et, du côté des garçons, les jumeaux Brian et John Mulroney et Jasper Dyer (filleul d'Harry, fils de Mark Dyer - qui fut comme un second père et un mentor pour le prince - et de sa femme Amanda).

Sur une autre, Harry et Meghan posent justement en couple avec toute cette joyeuse marmaille. A noter le sourire maximal du prince George, bien moins intimidé devant l'objectif que lors de la cérémonie !

Sur la troisième enfin, en noir et blanc, les jeunes mariés posent rien qu'à deux, amoureusement. Appuyée contre son époux, la duchesse Meghan, coiffée du somptueux diadème Bandeau créé pour la reine Mary, tourne vers lui un regard comblé, qui fixe l'objectif avec une joie que les mots peinent à décrire. Une image pas sans rappeler l'atmosphère romantique des portraits des fiançailles. De nouveaux mots de remerciement accompagnent ces trois photographies à présent entrées dans l'Histoire : "Le duc et la duchesse aimeraient remercier tous ceux qui ont pris part aux célébrations de leur mariage. Ils sont si heureux d'avoir eu la chance de partager leur journée avec tous ceux qui se sont rassemblés à Windsor et ceux qui ont regardé à la télévision, à travers tout le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde."