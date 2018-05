Meghan Markle et Harry mariés : 2e robe et bague de Diana, joie à Frogmore House

Si la simplicité de sa robe de mariée Givenchy, conçue en étroite collaboration avec la directrice artistique anglaise de la maison française, Clare Waight Keller, a pu en laisser quelques-un(e)s sur leur faim, Meghan Markle a abattu avec éclat sa deuxième carte quelques heures plus tard samedi 19 mai 2018 à l'occasion de son mariage avec le prince Harry.

Après la cérémonie du mariage en la chapelle St George, le baiser sur les marches, la procession à travers Windsor et la réception offerte au château pour 600 convives, où Sir Elton John a interprété Your Song à la demande spéciale du prince Harry, les jeunes mariés sont réapparus pour prendre la direction de Frogmore House, résidence de la famille royale située à un kilomètre de là où avait lieu la fête, organisée par le prince Charles.

Meghan Markle l('ex-)Américaine s'en est une nouvelle fois remise à un grand nom anglais de la mode, choisissant une somptueuse robe blanche Stella McCartney en crêpe de soie. Montant au cou, la création laissait, tout comme la robe Givenchy précédemment, apparaître ses épaules dénudées et faisait la part belle à sa silhouette joliment dessinée, allongée par des talons Aquazurra. Comme on pouvait s'y attendre, un style moins formel, mais aussi extrêmement glamour. On imagine que son arrivée à Frogmore House, au bras d'un prince Harry lui-même très chic, qui avait quitté son uniforme de capitaine des Blues and Royals pour un costume noeud papillon, a dû déclencher un accueil bruyant et conquis.

Autre détail du look de la duchesse Meghan qui a attiré l'attention : quelques heures après avoir reçu l'alliance créée à partir d'un morceau d'or gallois offert par la reine Elizabeth II, impossible de ne pas remarquer l'imposante bague à sa main droite, une bague en or jaune 24 carats sertie d'une aigue-marine entourée de diamants qui appartint autrefois à Lady Diana et dont Harry lui a de toute évidence fait cadeau à l'occasion de leurs noces.

On a pu particulièrement admirer cette pièce lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont pris place dans un magnifique cabriolet électrique, une Jaguar E-Type Concept Zero avec pour plaque minéralogique leur date de mariage ("190518"), et ont salué de la main les photographes en se mettant en route pour Frogmore House, où ils avaient réalisé il y a quelques mois les photos de leurs fiançailles avec Alexi Lubomirski et où 200 de leurs proches les attendaient pour faire la fête et déguster le fabuleux gâteau avant de danser jusqu'au bout de la nuit.

Là, chacun y est allé de son petit discours, à l'instar du prince William, un témoin bien décidé à prendre sa revanche, mais aussi de Meghan, qui souhaitait s'exprimer et a été la première mariée d'un mariage royal à le faire. Le prince Charles, bien évidemment, a également fait un speech, juste ce qu'il faut de gênant et de touchant : il y a notamment évoqué ses souvenirs du temps où il changeait les couches du prince Harry et s'est félicité de voir les beaux adultes que ses deux garçons sont devenus.

Dans la soirée, un grand feu d'artifice a illuminé la nuit du Berkshire pour ajouter encore quelques couleurs à cette somptueuse noce.