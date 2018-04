Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Le photographe (beau gosse) révélé

C'est une information, mais ce n'est pas une surprise : pour les photos de leur mariage, le 19 mai 2018 à Windsor, le prince Harry et Meghan Markle ont renouvelé leur confiance à Alexi Lubomirski, déjà à l'oeuvre en décembre 2017 pour les – très romantiques – portraits officiels de leurs fiançailles.

"Le prince Harry et Mme Meghan Markle ont choisi Alexi Lubomirski pour prendre les photographies officielles au château de Windsor après leur mariage en la chapelle St George le 19 mai. Alexi est un photographe de portraits réputé et a photographié le prince Harry et Mme Meghan Markle l'an dernier à Frogmore House, à Windsor, pour marquer l'annonce de leurs fiançailles", rappelle à ce titre le palais de Kensington dans un communiqué émis ce vendredi 13 avril 2018.

L'intéressé n'a évidemment pas tardé à se réjouir publiquement de ce privilège à la suite de l'annonce. "Je ne pourrais pas être plus ravi ni plus honoré de prendre des photos de ce moment historique. Ayant pris les photos des fiançailles du prince Harry et de Mme Markle, cela me procure une telle joie de pouvoir être à nouveau témoin du prochain chapitre de cette merveilleuse histoire d'amour", a commenté Alexi Lubomirski.

Surréaliste...

Au début de la semaine, le photographe anglais au physique de mannequin, né d'une mère anglo-péruvienne et d'un père franco-polonais, avait fait quelques confidences sur la fameuse séance photo des fiançailles, se remémorant auprès du média américain E! News, en marge d'un événement mode à Los Angeles, ce moment plein de joie et la magnifique alchimie du couple : "C'était dingue. Ce fut une fin d'année totalement surréaliste parce que ça s'est fait d'un seul coup. Je crois qu'un proche de Meghan m'a repéré sur Instagram, a vu que j'étais en Angleterre au moment de l'annonce des fiançailles, et on m'a rapporté plus tard que cette personne lui a dit : tu devrais rencontrer Alexi, il est génial, tu l'adorerais", et voilà. Quand je suis allé les rencontrer, (...) au cours de notre conversation, ils n'arrêtaient pas de se jeter des regards, de sourire et de rire. C'était l'un des boulots les plus faciles et les plus gais que j'ai eu à exécuter : ils étaient si délicieusement amoureux", a-t-il confié, son épouse Giada ajoutant qu'il était parfait pour ce rôle, étant lui-même d'une nature complètement romantique.

Et si, à l'en croire, Alexi Lubomirski doit à un heureux hasard l'honneur d'être le témoin privilégié du mariage royal, il y a un autre heureux hasard, à propos duquel il a sans doute déjà conversé avec le prince Harry : tous deux ont en commun une histoire avec le Botswana, ce pays où Alexi a vécu à l'adolescence avec sa mère et son beau-père et pour lequel le prince anglais a une passion immense (héritée de sa mère Diana). C'est d'ailleurs là-bas que son histoire d'amour avec Meghan Markle a réellement éclos, peu après leur première rencontre en juin 2016 à Londres.

Autre coïncidence, Alexi a eu l'occasion de croiser la route du plus célèbre des photographes de mode péruviens, devenant son assistant et apprenant à ses côtés pendant quatre années avant de voler de ses propres ailes et de collaborer avec des revues prestigieuses comme Vogue, Harpers Bazaar et Allure : Mario Testino, qui signa les photos des fiançailles du prince William et de Kate Middleton. Lesquels avaient ensuite confié à Hugo Burnand la mission d'officier lors de leur mariage, le 29 avril 2011.

Alexi Lubomirski, dont le travail est à découvrir sur son site officiel, rejoint la liste des happy few artisans du grand jour d'Harry et Meghan à bénéficier d'un coup de pub sans pareil, à l'instar de la pâtissière Claire Ptak (Violet Bakery), en charge du gâteau de mariage, et de la fleuriste Philippa Craddock.