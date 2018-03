Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Côté gâteau, Meghan met dans le mille

À désormais moins de deux mois du grand jour, le mariage du prince Harry et de sa compagne Meghan Markle, le 19 mai 2018 à Windsor, commence à faire saliver : le couple vient en effet de révéler à qui il a fait appel pour la note sucrée !

Californian connection

C'est à la chef pâtissière Claire Ptak, qui connaît un grand succès avec sa boulangerie-café Violet Cakes installée dans l'Est de Londres, qu'Harry et Meghan ont demandé de réaliser leur gâteau de mariage, un gâteau au citron et fleurs de sureau recouvert de crème au beurre et décoré de fleurs fraîches "qui intégrera les saveurs éclatantes du printemps", a détaillé le palais de Kensington. Un choix qui ne doit vraiment rien au hasard... et tout à la fiancée du prince : Miss Markle connaissait déjà plutôt bien Claire Ptak, originaire de Californie tout comme elle, pour l'avoir interviewée lorsqu'elle tenait encore son blog lifestyle, The Tig – qu'elle a fermé en avril 2017 après trois années d'activité. "Claire a tapé dans le mille avec sa boulangerie-pâtisserie à Londres, où elle sert des gourmandises délicieuses qui suscitent un véritable culte", écrivait-elle ainsi, archi-fan, après leur rencontre en 2015.

L'heureuse élue, qui met un point d'honneur à utiliser des ingrédients de saison et organiques pour ses gâteaux de style américain, s'est réjouie de pouvoir ainsi contribuer au grand événement de l'année : "Je ne saurais vous dire à quel point je suis ravie d'avoir été choisie pour réaliser le gâteau de mariage du prince Harry et de Ms. Markle, a-t-elle réagi. Étant donné qu'ils partagent réellement les mêmes valeurs que moi concernant la provenance des aliments, le développement durable, les produits de saison et, par dessus tout, le goût, c'est vraiment l'événement le plus excitant auquel on puisse participer."

Le grand jour approche...

À l'amorce de la dernière ligne droite, les préparatifs du mariage semblent en excellente voie. La reine Elizabeth II a donné son consentement à l'union de son petit-fils et de sa fiancée américaine, laquelle a arrêté son choix de robe de mariée et a été baptisée dans l'Eglise anglicane. Un moment "spécial, magnifique, sincère et émouvant", comme l'a révélé depuis l'archevêque de Canterbury Justin Welby, qui officia lors de cette cérémonie secrète le 6 mars 2018 au palais St James. Il assistera par ailleurs le Très Révérend David Conner lors de la cérémonie du mariage, le 19 mai prochain : "A contrario de récents mariages, il ne faudra pas que je fasse tomber l'alliance ni que j'oublie de recueillir les voeux dans le bon ordre, comme lors de la répétition du mariage d'un de mes enfants", a-t-il confié avec humour.

Après la cérémonie religieuse, qui sera célébrée en la chapelle St George, la fête prendra tous ses droits. En la matière, on sait que le prince Harry est un expert... Le DJ britannique à succès Naughty Boy, qu'il a déjà rencontré dans le cadre des contributions du musicien aux actions caritatives du Prince's Trust, lui a d'ailleurs fait un appel du pied par le biais du magazine Hello!, postulant pour assurer le DJ Set. Le 19 mai, Harry et Meghan partageront leur bonheur avec 2 600 personnes du public (des citoyens de tous âges et toutes composantes de la société, représentants d'associations, écoliers...) conviées aux noces.