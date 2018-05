Prince Harry et Meghan Markle : La procession des mariés, rayonnants et acclamés

Sur le landau à ciel ouvert transportant le prince Harry et Meghan Markle, alors mari et femme depuis quelques minutes, une bruyante pluie d'euphorie et de bienveillance s'est abattue en début d'après-midi samedi 19 mai 2018 à Windsor.

A la sortie de la chapelle St George, au terme d'une cérémonie particulièrement émouvante d'une petite heure, et après un baiser magistralement appliqué par Harry sur les lèvres de Meghan, les nouveaux duc et duchesse de Sussex ont pris place à bord du landau Ascot pour la petite excursion d'une demi-heure prévue au programme de la journée, à partir de 13h (14h, heure française). Les derniers moments de communion avec le public avant de continuer à savourer leur bonheur dans l'intimité, avec leurs invités.

Passé l'épreuve technique de l'embarquement (pas facile pour Meghan compte tenu du précieux voile de 5 mètres de long complétant sa splendide robe de mariée Givenchy), les jeunes mariés ont laissé derrière eux les quelque 1200 invités spéciaux du mariage - des citoyens britanniques de profils variés sélectionnés de par leur impact positif dans la communauté et qui ont pu s'installer, avec leur pique-nique, aux abords de l'église sise sur le domaine royal privé - ainsi que la princesse Charlotte de Cambridge, qui a adressé un trop adorable au revoir au carrosse découvert. Sous un franc soleil (dans le cas d'une météo pluvieuse, on aurait utilisé le carrosse d'Etat écossais), l'attelage a pris la direction de Castle Hill pour traverser tout Windsor suivant High Street, Sheet Street, Kings Road et Albert Road avant de revenir au château de Windsor par le fameux Long Walk. L'impressionnante ligne droite était jalonnée de part et d'autre de milliers d'admirateurs en liesse qui ont exprimé avec ferveur leurs félicitations et leur affection, recevant en retour saluts de la main et sourires de la part du couple vedette.