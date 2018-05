Mariage de Meghan Markle : Son père Thomas ému devant sa télé... et cash

En 2011, la retransmission du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge avait attiré 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Samedi 19 mai 2018, il est estimé que l'union de Meghan Markle et du prince Harry devait réunir 3 milliards de curieux, entre sa diffusion à la télévision et sur internet. En attendant les chiffres définitifs, demandons l'avis de l'un de ces anonymes qui a, comme tout le monde, regardé la cérémonie sur un écran... Sauf que lui avait une invitation, c'est Thomas Markle !

Le père de la duchesse Meghan de Sussex devait conduire sa fille à l'autel mais, après un suspense digne d'un film d'espionnage (un peu lourd), l'homme de 73 ans a dû rester au Mexique pour raison de santé. Pas des moindres puisqu'il a été opéré du coeur dans la semaine. C'est donc devant sa télé qu'il a vu sa fille de 36 ans épouser le célibataire le plus convoité du Royaume-Uni lors d'une cérémonie impeccable.

Elle a l'air très heureuse

Au site américain TMZ.com, Thomas Markle a déclaré : "Mon bébé est magnifique et elle a l'air très heureuse. J'aurais aimé être là et je leur envoie tout mon amour et tous mes voeux de bonheur." Confiant que regarder la cérémonie a été pour lui un moment "plein de joie et d'émotion", il conclutsur une note un peu particulière : "A présent, je prie pour qu'Harry et Meghan puissent profiter d'une belle lune de miel, se reposer et se détendre, et pour que tout mon entourage se la ferme à propos de tout cela", a-t-il déclaré, allusion explicite aux récents déballages de son fils Thomas et sa fille Samantha, demi-frère et demi-soeur de Meghan issus d'un premier mariage.

Au final, Meghan Markle, très bien dans sa robe Givenchy, a pénétré seule vers midi dans la chapelle St George du château de Windsor. Dans l'entrée l'attendait le prince Charles, qui aura eu l'honneur de la conduire jusqu'à son fils, lequel peinait à dissimuler son émotion. Le demi-frère, Thomas Jr, et la demi-soeur, Samantha Markle, de Meghan, que l'on a bien trop entendus ces derniers jours, étaient absents, mais la nouvelle duchesse de Sussex a pu compter sur la présence rassurante de sa mère, Doria Ragland, habillée en Oscar de la Renta. La cérémonie, exceptionnelle, a été suivie par un très beau baiser des jeunes mariés avant la traditionnelle procession dans Windsor. Puis une réception a été donnée par la reine Elizabeth II. Enfin, le couple s'est changé - Meghan a dévoilé sa seconde robe de mariée (une création de Stella McCartney) - pour le dîner donné à Frogmore House par le prince Charles pour 200 intimes. Autant de chanceux qui auront pu goûter au gâteau au citron et à la fleur de sureau imaginé par la nouvelle star de la pâtisserie Claire Ptak.