Mort de Louis Nicollin : Une figure emblématique du football français a disparu

Le président de Montpellier Louis Nicollin avait été transporté vers l'hôpital Carémeau à Nîmes (Gard) après avoir fait un malaise à la sortie d'un restaurant près de Nîmes dans l'après-midi.

Âgé de 74 ans, "Loulou" est un personnage haut en couleur du football français. Il a créé en 1974 le club de Montpellier La Paillade, devenu Montpellier Hérault Sport Club, et l'a conduit du niveau amateur jusqu'au titre de champion de France en 2012. Connu pour ses sorties médiatiques fracassantes et son goût pour la bonne chère, grand ami de Michel Platini, il a également été l'accompagnateur de l'équipe de France pendant des années en tant que représentant de la Ligue de football professionnel (LFP).

Louis Nicollin est également le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. Marié à Colette, il a deux fils Olivier (42 ans) et Laurent (39 ans) – qui ont tous deux des fonctions au sein de l'entreprise et du club.

Tristesse dans le monde du ballon rond

Après avoir fait part de son chagrin après la mort de l'ancien international français Stéphane Paille, la veille, l'expert sportif Pierre Ménès est à nouveau dans la peine. Le joueur André-Pierre Gignac, qui a participé à la coupe du monde 2010 et à l'Euro 2016, a lui aussi fait part de sa tristesse pour celui qui était son président de club préféré.