Mort de Michael Bond : L'ourson Paddington est orphelin...

L'écrivain anglais Michael Bond, créateur du célèbre ours Paddington, est mort mardi 27 juin à son domicile à l'âge de 91 ans, après une courte maladie, a annoncé mercredi sa maison d'édition, HarperCollins. Une triste nouvelle qui succède à celle de la disparition de la grande illustratrice de l'ourson malicieux, Peggy Fortnum, à l'âge de 96 ans en mars 2016. L'adorable personnage est désormais orphelin...

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Michael Bond. (...) Le créateur de l'un des personnages préférés des enfants britanniques, Paddington, est décédé chez lui, à l'âge de 91 ans, après une courte maladie", déclare la maison d'édition dans un communiqué.

Ancien cameraman de la chaîne de télévision britannique BBC, Michael Bond, né en 1926, avait rédigé onze livres sur les aventures de Paddington entre 1958 et 1979, qui se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires et ont été traduits en plus de 30 langues.

Dans les années 1970, la BBC avait réalisé une série animée qui avait rencontré un vif succès, avant que les aventures du petit ours au duffle-coat bleu et au chapeau de pluie rouge ne soient adaptées au cinéma en 2014. C'est ainsi que son ourson a connu une nouvelle vie sur grand écran, porté par la voix de Ben Whishaw en anglais et celle de Guillaume Gallienne pour la version française. L'auteur emblématique avait d'ailleurs tenu un petit rôle dans le long métrage dont la suite sortira en décembre prochain.

La saga Paddington raconte l'histoire d'un ours péruvien qui débarque à Londres à la gare de Paddington avec une valise élimée contenant un pot de marmelade d'orange presque vide et une étiquette autour du cou : "S'il vous plaît, prenez soin de cet ours. Merci." Une famille anglaise, les Brown, accueille l'ours chez elle, sans savoir à quoi elle s'expose car Paddington est extrêmement maladroit.