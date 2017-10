Mort de Philippe Vecchi : Qui est Macha, celle qu'il a épousée en 2002 ?

Philippe Vecchi s'est éteint mardi 24 octobre 2017 à l'âge de 53 ans. Il a été retrouvé inanimé par ses parents à son domicile de Roanne, dans la Loire et selon les informations de Closer, il s'agit d'un suicide. Une triste nouvelle qui a affecté bon nombre de personnalités du PAF, allant de Pierre Lescure à Michel Denisot, en passant par Pierre Ménès. Il faut dire que Philippe Vecchi est un ancien animateur vedette de Canal+, notamment aux commandes de Nulle part ailleurs cinéma.

Mais si la carrière du journaliste est connue de tous, sa vie privée reste un mystère pour beaucoup. Qui est donc Macha Polikarpova, l'amour de sa vie ? Le 10 août 2002, Philippe Vecchi épousait sa belle lors d'une cérémonie intime à Ajaccio, en Corse. Pour l'occasion, le journaliste avait convié son ami, le regretté Jean-Luc Delarue, (il est décédé en août 2012 des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine). Quinze ans plus tard, nous ne savons pas quelle était la relation du couple. D'après Closer, sa femme – sans que soit précisé son nom – l'avait quitté il y a quelques mois. Une séparation que le journaliste semblait mal vivre.

Si Philippe Vecchi était connu du PAF, Macha Polikarpova l'est du grand et petit écran. La comédienne a en effet donné la réplique à Bernard Tapie dans le film Cazas. L'actrice a également joué dans La Moustache avec Vincent Lindon ou encore dans le long-métrage Nathalie... aux côtés d'Emmanuelle Béart, Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Mais Macha Polikarpova est surtout connue pour camper Olga dans Les Mystères de l'amour, série française diffusée sur TMC.