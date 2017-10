Mort de Philippe Vecchi – Pierre Ménès touché : "Je lui ai parlé avant-hier"

Ce mercredi 25 octobre 2017, nos confrères de Télé Star annoncent la mort de Philippe Vecchi, 53 ans. Le journaliste et ancien animateur vedette de Canal+ a été retrouvé sans vie, la veille, par ses parents à son domicile de Roanne, dans la Loire. Peu après l'annonce de cette triste nouvelle, de nombreuses figures du PAF lui rendent hommage.

"Adieu Philippe, tellement brillant et doux... Avec toute mon affection et mon estime", écrit alors Pierre Lescure, avec qui Philippe Vecchi avait collaboré à Canal+, sur Twitter. Les équipes de la chaîne "apprennent avec beaucoup d'émotion la disparition" du journaliste. "Nos pensées se tournent vers ses proches", peut-on lire sur le site de micro-blogging. De son côté, Michel Denisot, qui a bien connu l'animateur, écrit : "L'un des plus brillants journalistes vient de partir : Philippe Vecchi. Tristesse. Pensées pour ses proches."

Avis partagé avec Bruce Toussaint, qui lance sur Twitter : "Salut Philippe Vecchi. Quelle tristesse... Nos années Canal+... Tu étais sans doute le plus brillant d'entre nous." "Salut mon ami Philippe...", lâche par ailleurs Marc-Olivier Fogiel. Laurence Boccolini semble elle aussi affectée. "Sad day", écrit-elle alors sur Twitter. Pierre Ménès se dit quant à lui "très triste" de voir partir Philippe Vecchi, à qui il a "parlé avant-hier".

Vincent Cerutti rend également hommage à l'ancien animateur de Nulle part ailleurs (Canal+). "#RIP Philippe Vecchi respect total pour l'avant et l'après. Pensées à sa famille et à ses très proches...", écrit celui qui a récemment été éliminé de DALS 8 (TF1).