Mort de Tales Cotta, 26 ans : Le mannequin meurt en plein défilé de mode

A Agncia Base MGT comunica, com extremo pesar, o falecimento do modelo Tales Cotta (26 anos), que sofreu um mal subido durante o desfile da OCKSA, neste sbado (27.04). Ressaltamos que Tales est em nosso casting h um ano e meio e sempre teve comportamento exemplar. O modelo no era estreante, j desfilou em outras edies tanto do SPFW, quanto outros importantes eventos de moda, como a Casa de Criadores. Ressaltamos que Tales nunca apresentou ou se queixou de problemas de sade. Ele mantinha uma dieta saudvel (era vegetariano), no usava substncias ilcitas e estava em plenas condies para participar do desfile. Aguardamos o laudo mdico e pedimos respeito nesse momento de profunda tristeza. Estamos prestando toda a assistncia famlia e amigos de Tales Cotta, que estar para sempre em nossos coraes e memria. . . #luto