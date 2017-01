Mort de Tilikum, la plus célèbre orque du monde et star de "Blackfish"

Âgé, pense-t-on, de 36 ans, Tilikum a une histoire pour le moins remarquable. Né vers 1981 au large de l'Islande, capturé en 1983 et captif au SeaWorld Orlando depuis 1992, l'animal avait aimanté les regards pour avoir été à l'origine de la mort de trois personnes, ce qui a fait de lui la vedette du documentaire Blackfish. Ce film, qui avait fait grand bruit à Sundance en 2013, suivait la vie de Tilikum, de sa capture à son isolement qui, selon le réalisateur, aurait contribué à son agressivité et pourrait notamment expliquer les morts de Keltie Byrne, noyée en 1991 par l'orque après être tombée par mégarde dans le bassin, et de Daniel P. Dukes (en 1999), un anonyme qui s'était aventuré dans le parc une nuit et a été retrouvé mort le lendemain.

En 2010, sa dresseuse Dawn Brancheau était victime d'un accident en direct. A la fin du spectacle, alors qu'elle allait nourrir l'animal, ce dernier a entraîné la dresseuse dans l'eau. Ce décès a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit lors de l'enquête ou bien chez les détracteurs de SeaWorld qui militent pour le retour à l'état sauvage de Tilikum. Selon sa page Wikipédia, Tilikum mesurait 6,9 mètres de long et pesait 5,4 tonnes. Il serait le père de vingt-et-un autres individus, dont onze sont encore en vie.

Son chapitre est terminé

Gabriela Cowperthwaite, réalisatrice de Blackfish, s'est confiée au Hollywood Reporter : "La vie de Tilikum a été incroyablement tragique. Il a eu une vie horrible, il a provoqué une douleur sans mot, donc au moins son chapitre est terminé. Maintenant, nous devons tourner notre attention vers les autres baleines en captivité."