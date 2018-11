Mort de William Goldman, scénariste oscarisé des "Hommes du président"

C'est un géant que perd Hollywood, un scénariste qui aura marqué le septième art de son empreinte : William Goldman est mort. Celui qui a signé les scripts des Hommes du président et de Marathon Man est à décédé 87 ans comme l'a annoncé sa famille le jour-même, vendredi 16 novembre 2018. Selon sa fille Jenny, l'auteur a succombé de complications après un cancer du côlon et une pneumonie.

Né à Highland Park, dans l'Illinois, en 1931, Williams Goldman écrit des romans et pour le théâtre dès les années 1950. La décennie suivante marque ses débuts au cinéma. En 1969, il remporte son premier Oscar pour le scénario de Butch Cassidy et le Kid (1969). Sa carrière est lancée. Il y a ensuite Les Hommes du président d'Alan J. Pakula, film culte avec Dustin Hoffman et Robert Redford sur le Watergate, qui lui vaut un second Oscar en 1977.

William Goldman a également signé plusieurs autres films cultes : Marathon Man encore avec Dustin Hoffman en 1976 et, dans d'autres genres, Les femmes de Stepford en 1975, Princess Bride qui révèle Robin Wright en 1987, et le terrifiant Misery, d'après Stephen King, en 1990.

L'AFP rappelle que Wiliam Goldman habitait New York car il détestait Hollywood. Il disait souvent qu'il n'y avait pas de recette, à son grand désespoir, pour écrire un bon scénario. Il expliquait son succès par son "sens du dialogue et de l'histoire" mais il se trouvait bien incapable de passer derrière la caméra et de réaliser son propre film.

Le dernier long métrage qu'il a signé, adapté de son propre roman, est un film d'action avec Jason Statham : Joker (Wild Card), sorti en 2015.