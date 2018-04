Mort du DJ Avicii : Il y a deux ans, il révélait ses problèmes de santé...

Vendredi 20 avril 2018, la famille d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, a annoncé sa mort par le biais d'un communiqué de l'agent de l'artiste. Le jeune homme, à qui on doit le tube Wake Me Up, a été retrouvé mort à Mascate dans le sultanat d'Oman. Le mystère entoure sa mort mais Variety souligne qu'il avait des problèmes de santé.

Le magazine américain rappelle qu'Avicii avait annoncé en 2016 qu'il se retirait de la scène, stoppant les tournées aux quatre coins du monde tout en continuant cependant à composer de la musique en studio. L'an dernier, il avait ainsi sorti un EP intitulé Avici (01) sur lequel il avait notamment collaboré avec Rita Ora pour le titre Lonely Together. "Il a souffert de problèmes de santé pendant plusieurs années, y compris une pancréatite aiguë, en partie à cause de sa consommation excessive d'alcool. Il s'est fait retirer sa vésicule biliaire et son appendice en 2014", écrit Variety. Sa santé déclinante, l'artiste l'avait lui-même mise en avant dans le documentaire Avicii: True Stories, de Levan Tsikarishvili. Pour l'heure, on ne sait pas si c'est la maladie qui a eu raison de lui...

Avicii a régulièrement été classé parmi les meilleurs DJs du monde et a été deux fois nommé aux prestigieux Grammy Awards. Il a notamment été récompensé aux MTV Europe Music Awards, aux American Music Awards et aux Billboard Music Awards comme meilleur artiste electro.

Thomas Montet