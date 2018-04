Avicii : Mort du DJ de 28 ans !

Enorme choc dans le monde de la musique suite à l'annonce de la mort du jeune et populaire DJ suédois, à qui on doit le tube "Wake me up". Son décès a été confirmé par son représentant, ce vendredi 20 avril 2018.

Clip de Wake me up d'Avicii

Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater