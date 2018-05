Muriel Robin vieillie et métamorphosée : Méconnaissable en Jacqueline Sauvage

Nouveau rôle à contre-emploi pour Muriel Robin. Onze ans après avoir endossé à la télévision le rôle de l'empoisonneuse Marie Besnard dans le téléfilm de Christian Faure, Muriel Robin replonge dans une autre affaire judiciaire avec Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi, un film réalisé par Yves Rénier que diffusera TF1. C'est d'ailleurs l'ancien interprète du Commissaire Moulin qui a dévoilé sur son compte Twitter les premières images.

Muriel Robin apparaît vieillie, méconnaissable dans la peau de cette femme condamnée en 2014 pour le meurtre de son mari violent. L'actrice et humoriste, plutôt attachée au genre comique d'ordinaire, avait rencontré Jacqueline Sauvage – dont le nom symbolisait l'une des plus grandes erreurs judiciaires du pays, avant qu'elle ne soit graciée par François Hollande en 2016 à l'issue de de deux procès qui avaient défrayé la chronique. Robin a pu en apprendre plus sur cette habitante du Loiret condamnée à dix ans d'emprisonnement pour avoir abattu de trois coups de fusil dans le dos son mari qui la battait.

Interrogée par RTL en décembre 2016, juste après la grâce totale de la mère de famille, Muriel Robin n'avait pas écarté l'idée de l'incarner un jour à l'écran. "C'est un rôle fort mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un film à faire" avait-elle déclaré. Un an et demi plus tard, la voici en Belgique, où le tournage de Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi a débuté depuis le le 15 mai 2018. Pour Yves Rénier, c'est une continuité puisque le réalisateur vient de boucler la production de Je voulais juste rentrer chez moi, un téléfilm avec Mathilde Seigner autour de l'affaire Patrick Dils, diffusé en janvier 2018 sur France 2.