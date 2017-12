Nabilla Benattia change de coupe : Elle opte pour une frange !

Nabilla Benattia n'a pas attendu 2018 pour changer de look capillaire.

Ce mercredi 13 décembre 2017, la compagne de Thomas Vergara a fait un petit tour chez le coiffeur. On vous rassure, l'ex-star de Anges n'a pas opté pour une nouvelle couleur improbable ou une coupe garçonne. Elle a gardé sa longueur, de quoi la tenir encore plus au chaud pour l'hiver. Son changement ? Une frange.

Nabilla Benattia a en effet décidé de sauter le pas avant la fin de l'année et on doit reconnaître que cela lui va plutôt bien. Du côté de ses fans, les avis étaient plutôt mitigés. La belle brune de 25 ans a demandé leur avis à travers un sondage réalisé dans sa story Instagram. Et, à l'heure à laquelle nous écrivons cet article, ils sont 52% à valider sa coupe contre 48% à ne pas l'apprécier.

Mais on imagine que le principal pour Nabilla, c'est que son Tommy valide sa coupe.