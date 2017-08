Nabilla, sa rupture avec Thomas Vergara : "C'est toujours comme ça entre nous"

Depuis le 28 août, NRJ12 diffuse quotidiennement Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie. A cette occasion, la jolie brune de 25 ans a accepté de répondre aux questions d'Aymeric Bonnery via un appel visio avec le Mad Mag. La candidate de télé-réalité se confie ainsi sur sa récente rupture avec son chéri Thomas Vergara lors de leur road trip à l'autre bout du monde.

"On s'est un peu embrouillé là-bas. On avait envie que ça se termine parce qu'on n'en pouvait plus, on ne s'entendait plus", lâche Nabilla. Et d'ajouter : "Mais bon après on s'aime plus que tout, donc forcément c'est toujours un peu comme ça entre nous. On se sépare, on se remet ensemble et puis on s'embrouille..."

Pour rappel, les amoureux s'étaient séparés sur le tournage des Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Peu de temps après cette rupture, le couple s'était rabiboché. Et c'est sur Instagram que la brunette avait annoncé la nouvelle.

"Malgré les rumeurs qu'il y a pu avoir sur notre couple oui je confirme nous avons eu des différents mais nous nous aimons plus que tout avec Thomas, nous avons vécu une aventure extrêmement difficile qui nous a pendant une période écarté car nous n'étions plus sur la même longueur d'onde et très loin de notre confort habituel mais je n'aime pas laisser les gens parler sur ma vie privée et sur ma relation que j'ai construite depuis maintenant cinq ans, je pense que dans un couple il y a parfois des hauts et des bas mais tant qu il y a de l amour il y a de l'espoir (sic)", écrivait-elle.

Et, depuis, Nabilla et Thomas Vergara filent le parfait amour, comme ils le prouvent chaque jour en publiant de nouvelles photos en amoureux sur les réseaux sociaux.