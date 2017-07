Nabilla et Thomas Vergara séparés ? La rumeur enfle...

Après s'être éloignée quelques temps de la télé-réalité, Nabilla fera son grand retour sur NRJ12 dès la rentrée avec une nouvelle émission suivant son road trip en Australie baptisée Les incroyables aventures de Nabilla. La chaîne diffusera alors les péripéties de la jolie brune, accompagnée de ses proches dont son compagnon Thomas Vergara.

Dimanche 30 juillet 2017, le tournage touchait semble-t-il à sa fin. En effet, Nabilla a partagé en story Snapchat son retour à Sydney. Sur les images partagées, l'ex-candidate des Anges affiche sa valise ouverte et pleine de vêtements. Son frère Tarek apparaît lui aussi sur la vidéo, mais aucune trace de Thomas Vergara...

Plus encore, en story Instagram, Nabilla a partagé une photo de Sydney de nuit. "Finally there but alone..." (Enfin là, mais seule...), a-t-elle écrit. Les amants terribles de la télé-réalité se sont même unfollowé sur les réseaux sociaux. De quoi inquiéter les internautes, lesquels pensent à une possible rupture...