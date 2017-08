Nabilla, séparée de Thomas ? Elle réagit : "Tant qu'il y a de l'amour..."

Trois jours auparavant, celui qui avait été révélé dans la sixième saison de Secret Story avait pourtant admis au détour d'une interview pour Non Stop People qu'il s'était bien séparé de sa chérie. "Il dit vrai", avait-il glissé, confirmant une information qui avait dans un premier temps été dévoilée par le blogueur Jeremstar.

Selon toute vraisemblance, c'est sur le tournage de leur nouvelle télé-réalité intitulée Les Incroyables Aventures de Nabilla (un road trip qui s'est déroulé à travers l'Australie au mois de juillet et bientôt diffusée sur NRJ12) que les tourtereaux se sont querellés. Selon la rumeur, ce serait à cause du refus de Thomas Vergara de s'engager plus sérieusement dans sa relation avec Nabilla (désireuse de se marier et de fonder une famille avec son chéri) que le couple avait – brièvement – volé en éclats.

Après quatre ans et demi d'une idylle faite de hauts et de bas (le couple s'était rencontré en janvier 2013 sur le tournage des Anges 5), les deux amants terribles semblent donc être fin prêts à écrire un nouveau pan de leur relation mouvementée, marquée par l'affaire du coup de couteau. Pour le meilleur et le pire ?