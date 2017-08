Nabilla et Thomas Vergara séparés ! Le jeune homme confirme...

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe du côté des amateurs de télé-réalité. Nabilla Benattia et Thomas Vergara, le couple le plus emblématique du genre, s'est séparé.

C'est au détour d'une interview pour Non Stop People que Thomas (révélé par Secret Story 6) a confirmé la nouvelle dans un premier temps dévoilée par le blogueur Jeremstar. "Il dit vrai", a simplement commenté Thomas.

Selon toute vraisemblance, c'est sur le tournage de leur nouvelle télé-réalité intitulée Les Incroyables Aventures de Nabilla pour NRJ12 – un road trip qui s'est déroulé à travers l'Australie au mois de juillet, en compagnie de proches du couple – que les tourtereaux ont décidé de mettre fin à leur romance – parfois mouvementée – de cinq années. Selon la rumeur, c'est à cause du refus de Thomas Vergara de se marier et de fonder une famille avec la belle que le couple a volé en éclats.

Le 30 juillet dernier, alors que le tournage semblait terminé, Nabilla dévoilait en story Snapchat son retour à Sydney. Sur les images ainsi partagées, l'ex-candidate des Anges apparaissait seule en compagnie de son frère Tarek. "Finally there but alone..." (Enfin là, mais seule...), écrivait-elle un peu plus tard en commentaire d'une photo de la ville australienne, de nuit. Les ex se sont même "unfollowés" sur les réseaux sociaux...

Véritable rupture ou tentative de buzz autour de leur nouvelle émission ? L'avenir nous le dira...